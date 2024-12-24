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Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu

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29 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek olan Beşiktaş'ta başkanlık için yarışacak Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Hasan Arat'ın istifasının ardından alınan kararla olağanüstü seçime giden Beşiktaş'ta adaylar mevcut başkan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu.

HÜSEYİN YÜCEL'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl Üyeler

    • Caner Bingöl
    • Ahmet Budan
    • Cüneyt Çilingiroğlu
    • Fırat Fidan
    • Onur Göçmez
    • Deniz Güven
    • Cemile Aslı Üstünkaya
    • Ahmet Mete Vardar
    • Adnan Sertaç Yazar

    Yedek Üyeler

    • Sedat Seymen Akçadağ
    • Nazlı Ayaz
    • Ömer Küçük
    • Önder Yiğit
    • Abdurrahman Yiğittekin

    SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

    Asil Üyeler

    • Hakan Daltaban
    • Murat Kılıç
    • Çağatay Abraş
    • A. Orhan Özalp
    • Mustafa Mollaoğlu
    • Uğur Fora
    • Kaan Kasacı
    • Merve Öztopaloğlu
    • Özkan Arseven
    • Toygun Batallı

    Yedek Üyeler

    • Esra Sayın
    • İbrahim Sağlam
    • Görkem Bilgi
    • Selahattin Solmaz
    • Turgut Koç

    BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM NE ZAMAN?

    Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık seçim tarihi belli oldu. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemleri saat 17.00'da kadar sürecek.

    Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı seçimlere iki aday olarak katılacak.Süleyman Seba, 1984-2000 yılları arasında aralıksız başkanlık yaparak siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti. İşte, Beşiktaş'ta başkanlık yapan isimler;

    • 1984-2000: Süleyman Seba
    • 2000-2004: Serdar Bilgili
    • 2004-2012: Yıldırım Demirören
    • 2012-2019: Fikret Orman
    • 2019-2023: Ahmet Nur Çebi
    • 2023: Hasan Arat

    HASAN ARAT'IN İSTİFA SÜRECİNDE YAŞANANLAR

    Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ı istifaya götüren süreçte futbol takımının sergilediği kötü performansın yanı sıra bazı yöneticilerin birbirleriyle yaşadığı uyumsuzluklar da önemli rol oynadı.

    Yönetim kurulunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle sıkıntıların büyümesi üzerine 26 Kasım'ı 27 Kasım'a bağlayan gece futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

    Siyah-beyazlıların efsane futbolcuları arasında kabul edilen Aybaba'ya bu kararın WhatsApp aracılığıyla bildirilmesi tepki çekerken, 27 Kasım'da asbaşkan Onur Göçmez ile iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek görevinden istifa etti. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Göçmez istifadan vazgeçerken, Futbol AŞ'nin başına da dönemin ikinci başkanı Hüseyin Yücel getirildi.

    Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Beşiktaş kalkışma yapılacak bir kulüp değildir." ifadelerini kullanarak, görevine devam ettiğini ve zorluklarını üstesinden geleceklerini vurguladı.

    Ancak Arat, bu ifadelerinin üzerinden henüz 48 saat geçmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında yaşanan 3-1'lik mağlubiyetin ardından özel sebepler (Sağlık sorunu) gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

    Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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    Yorumlar (1)

    Haber YorumlarıAziz Dağ:

    Ahmet Nur çebi ve Hasan Arat dönemleri Biz Beşiktaş lıları Futboldan soğuttunuz Maçları izlerken hem midemiz bulandı hem de sinir krizileri geçiriyoruz Boşuna harcadığınız Beşiktaşın her bir kuruşu sizlere zıkkım olsun Umarım Yeni gelecek yönetim Başarılı olur

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