Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu

Hasan Arat'ın istifasının ardından alınan kararla olağanüstü seçime giden Beşiktaş'ta adaylar mevcut başkan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu.

HÜSEYİN YÜCEL'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl Üyeler

Caner Bingöl

Ahmet Budan

Cüneyt Çilingiroğlu

Fırat Fidan

Onur Göçmez

Deniz Güven

Cemile Aslı Üstünkaya

Ahmet Mete Vardar

Adnan Sertaç Yazar

Yedek Üyeler

Sedat Seymen Akçadağ

Nazlı Ayaz

Ömer Küçük

Önder Yiğit

Abdurrahman Yiğittekin

SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

A. Orhan Özalp

Mustafa Mollaoğlu

Uğur Fora

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Özkan Arseven

Toygun Batallı

Yedek Üyeler

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz

Turgut Koç

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM NE ZAMAN?

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık seçim tarihi belli oldu. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemleri saat 17.00'da kadar sürecek.

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı seçimlere iki aday olarak katılacak.Süleyman Seba, 1984-2000 yılları arasında aralıksız başkanlık yaparak siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti. İşte, Beşiktaş'ta başkanlık yapan isimler;

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012-2019: Fikret Orman

2019-2023: Ahmet Nur Çebi

2023: Hasan Arat

HASAN ARAT'IN İSTİFA SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ı istifaya götüren süreçte futbol takımının sergilediği kötü performansın yanı sıra bazı yöneticilerin birbirleriyle yaşadığı uyumsuzluklar da önemli rol oynadı.

Yönetim kurulunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle sıkıntıların büyümesi üzerine 26 Kasım'ı 27 Kasım'a bağlayan gece futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlıların efsane futbolcuları arasında kabul edilen Aybaba'ya bu kararın WhatsApp aracılığıyla bildirilmesi tepki çekerken, 27 Kasım'da asbaşkan Onur Göçmez ile iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek görevinden istifa etti. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Göçmez istifadan vazgeçerken, Futbol AŞ'nin başına da dönemin ikinci başkanı Hüseyin Yücel getirildi.

Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Beşiktaş kalkışma yapılacak bir kulüp değildir." ifadelerini kullanarak, görevine devam ettiğini ve zorluklarını üstesinden geleceklerini vurguladı.

Ancak Arat, bu ifadelerinin üzerinden henüz 48 saat geçmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında yaşanan 3-1'lik mağlubiyetin ardından özel sebepler (Sağlık sorunu) gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.