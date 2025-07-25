Beşiktaş'ta ayrılık! Babası transferi açıkladı
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Bakhtiyor Zaynutdinov'un babası, oğlunun transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Kazakistanlı oyuncunun babası, yapılan transfer görüşmeleriyle ilgili ''Rusya'ya geri dönüp oynamasını isterim. Bildiğim kadarıyla şu an kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Elbette, Dinamo ve Karpin, Bahtiyor için iyi bir seçenek.'' dedi.
Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanması doğrultusunda takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı. Bu isimlerden biri de 27 yaşındaki sol bek Bakhtiyor Zaynutdinov oldu.
BABASINDAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova, Beşiktaş ile Kazak futbolcunun transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncunun babası Batyrzhan Zaynutdinov da bu transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu.
''KULÜPLERİN GÖRÜŞTÜĞÜNÜ BİLİYORUM''
Baba Zaynutdinov, yaptığı açıklamayla "Oğlumla Dinamo'ya transferi hakkında henüz konuşmadık, bana bir şey söylemedi. Ama onun tekrar Rusya'ya dönmesini isterim. Kulüplerin şu anda görüştüğünü biliyorum. Dinamo ve teknik direktör Karpin, Bakhtiyor için iyi bir tercih olur. Karpin onun eski hocası ve bizim de sevdiğimiz bir antrenör.'' dedi.
SEZON PERFORMANSI
2023/2024 sezonunda Beşiktaş formasıyla 12 maça çıkan Zaynutdinov,1 asist ile mücadele etti.