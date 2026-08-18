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Beşiktaş, Kauno Zalgiris Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında 20 Ağustos'ta Kauno Zalgiris ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Italiano yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışmalar yapıldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 20 Ağustos Perşembe günü Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Kauno Zalgiris karşılaşmasının hazırlıklarını yarın basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA
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