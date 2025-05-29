Beşiktaş'ta 4 imza açıklandı

Beşiktaş'ta 4 imza açıklandı
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Beşiktaş'ta 4 imza açıklandı
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Beşiktaş, Futbol Akademisi'nden yetişen genç futbolcular Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Süper Lig devi Beşiktaş, altyapıdan yetişen genç oyuncuları için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TA 4 İMZA BİRDEN

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş, Futbol Akademisi'nden yetişen Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'ta 4 imza açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımız Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Genç futbolcularımıza yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Koskoca Beşiktaş ta 4 tane forma bulamamışlar mı ? 4 genç çocuğa 1 forma vermişler. Artık sırayla giyerler :)

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

İşte olması gereken, özünüze dönün

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