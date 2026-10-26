Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i 2-0'lık skorla yendi. Beşiktaş'ın gollerini 76. dakikada Oh ve 89. dakikada Olaitan kaydederken Başakşehir'de Ba ve Karbownik sarı kart gördü.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Candaş Elbil

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 65 Oh), Salih Özcan, Olaitan, Cerny (Dk. 56 Poku), Trossard, Vlahovic

İstanbul Başakşehir : Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba (Dk. 46 Hamza Güreler), Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş (Dk. 78 Selke), Yusuf Sarı (Dk. 60 Brnic), Shomurodov (Dk. 75 Bertuğ Yıldırım), Olsen, Umut Bozok (Dk. 46 Kaluzinski)

Goller: Dk. 76 Oh, Dk. 89 Olaitan ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 37 Ba, Dk. 59 Karbownik ( İstanbul Başakşehir ), Dk. 61 Trossard ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i 2-0 yendi.

48. dakikada ceza yayına kadar sokulan Kemen'in yerden şutunda kaleci Nübel, topu uzanarak kornere çeldi.

63. dakikada Brnic'ten gelen topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Shomurodov'un sert şutunda kaleci Nübel, uçarak yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden kornere çeldi.

66. dakikada Emirhan Topçu'nun pasıyla soldan içe kat eden Oh'un uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.

76. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orta alanda Vlahovic'in kafa pasını Başakşehir savunmasından önce davranarak önüne alan Oh, hızla rakip kaleye yöneldi. Güney Koreli futbolcu, ceza sahası içinde kaleci Muhammed Şengezer'de sıyrıldıktan sonra hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi.

80. dakikada Oh'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Poku'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Muhammed Şengezer ayaklarıyla topu çıkartarak gole izin vermedi.

89. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza yayının sağında önüne alan Olaitan, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Beşiktaş, maçı 2-0 kazandı.

Kaynak: AA
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Vadi İstanbul otoparkında selin ardından bu görüntüler kaldı! Milyonluk çamura bulandı

Vadi İstanbul otoparkında selin ardından geriye bu görüntüler kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adıyaman'da 85 yaşındaki çiftçi, eşi ve kendisi için mezar kazdırdı! Gerekçesi duygulandırdı

Köylüler cenaze var sandı! Ali amca eşiyle mezarlarını kazdırdı
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

Şişli'de sır ölüm! Son fotoğrafı ortaya çıktı
63 yaşındaki Aydan Şener'den estetik itirafı! Herkesi şaşırttı

Yıllara meydan okuyan ünlü isim sırrını sonunda açıkladı
İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence: Sınırları aştılar

İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence! Sınırları aştılar
Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı

Karısından öyle bir şey istedi ki! Reddedilince dehşeti yaşattı
Caddede havlayarak yürüdü, o anları kendisi paylaştı

"Elimde değil" diyerek kalabalığın içinde bunu yaptı
Bahar Feyzan'ı çıldırtan sözler: Annenden böyle öğrendiğin için...

Bahar Feyzan'ı çıldırtan sözler: Annenden böyle öğrendiğin için...