Beşiktaş St. Patrick's Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 14 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's ile sahasında oynayacağı 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, salonda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, St. Patrick's karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.