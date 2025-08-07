Beşiktaş, St. Patrick's Karşısında İlk Yarını 4-0 Önde Tamamladı

Beşiktaş, St. Patrick's Karşısında İlk Yarını 4-0 Önde Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's takımına konuk oldu. İlk yarıyı, Joao Mario ve Abraham'ın golleriyle 4-0 önde kapattı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sağ kanattan Muçi'nin pasında Rafa Silva'nın arkaya bıraktığı topla ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Joao Mario'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

14. dakikada ceza sahası içi sağ kanattan Svennson'un ortasında kaleci Anang'ın çeldiği topu Abraham kale önünde ağlara yolladı. 0-2

23. dakikada Joao Mario'nun ara pasında Abraham rakibini geçip kaleci Anang ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

25. dakikada sol kanattan Rafa Silva'nın ortasında Joao Mario'nun kafa vuruşunda defans topu çizgiden çıkardı.

41. dakikada ceza sahası içinde Abraham'a yapılan faul sonrası hakem David Smajc penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada penaltıyı kullanan Abraham, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 0-4

Stat: Tallaght

Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne

St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Leavy, Lennon, Forrester, Mulraney, Simon Power, Melia

Yedekler: Danny Rogers, Sean Molloy, Axel Sjöberg, Luke Turner, Brandon Kavanagh, Kian Quigley, Conor Carty, Barry Crowe-Baggley, Jordan Garrick, Billy Hayes, Robinson, Al Amin Kazeem

Teknik Direktör: Stephen Kenny

Beşiktaş : Mert, Svennson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Muci, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Arroyo, Kartal Yılmaz, Necip Uysal, Al-Musrati

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Joao Mario (dk. 8), Abraham (dk. 14, 23 ve 43 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Mulraney (St. Patrick's), Demir Ege (Beşiktaş) - DUBLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
CHP lideri Özel'in işaret ettiği avukat gözaltına alındı

Özel'in mitingde ismini açıkladığı avukat yakalandı
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama

Sahte diploma skandalında gözlerin çevrildiği kurumdan açıklama geldi
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

Tekne kaptanının ifadesi, akıllardaki korkunç şüpheyi iyice artırdı
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük anlaşmasını o ülke ile imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.