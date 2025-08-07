Beşiktaş, St. Patrick's Karşısında İlk Yarını 4-0 Önde Tamamladı
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's takımına konuk oldu. İlk yarıyı, Joao Mario ve Abraham'ın golleriyle 4-0 önde kapattı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ kanattan Muçi'nin pasında Rafa Silva'nın arkaya bıraktığı topla ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Joao Mario'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
14. dakikada ceza sahası içi sağ kanattan Svennson'un ortasında kaleci Anang'ın çeldiği topu Abraham kale önünde ağlara yolladı. 0-2
23. dakikada Joao Mario'nun ara pasında Abraham rakibini geçip kaleci Anang ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
25. dakikada sol kanattan Rafa Silva'nın ortasında Joao Mario'nun kafa vuruşunda defans topu çizgiden çıkardı.
41. dakikada ceza sahası içinde Abraham'a yapılan faul sonrası hakem David Smajc penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada penaltıyı kullanan Abraham, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 0-4
Stat: Tallaght
Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne
St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Leavy, Lennon, Forrester, Mulraney, Simon Power, Melia
Yedekler: Danny Rogers, Sean Molloy, Axel Sjöberg, Luke Turner, Brandon Kavanagh, Kian Quigley, Conor Carty, Barry Crowe-Baggley, Jordan Garrick, Billy Hayes, Robinson, Al Amin Kazeem
Teknik Direktör: Stephen Kenny
Beşiktaş : Mert, Svennson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Muci, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Arroyo, Kartal Yılmaz, Necip Uysal, Al-Musrati
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Joao Mario (dk. 8), Abraham (dk. 14, 23 ve 43 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Mulraney (St. Patrick's), Demir Ege (Beşiktaş) - DUBLİN