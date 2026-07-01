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Beşiktaş, Slovakya'da

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Beşiktaş, 2026-27 sezonu hazırlıklarının yurt dışı etabı için Slovakya'ya gitti. Takım, Bratislava'da 6 hazırlık maçı oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabının İstanbul'da tamamlayan Beşiktaş, kamp için Slovakya'ya geldi.

Beşiktaş, 2026-27 sezonu hazırlıklarının yurt dışı kamp etabı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği Slovakya'nın Bratislava kentine iki saatlik yolculuğun sonunda ulaştı. Wilfred Ndidi 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık 4 Temmuz'da; Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh, Slovakya kampına 10 Temmuz'da katılacak.

Siyah-beyazlılar, Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynayacak. Türkiye saati ile maç programı şöyle:

2 Temmuz Perşembe

18.00 Beşiktaş - Gyirmoth (X-Bionic Sphere)

5 Temmuz Pazar

18.00 Beşiktaş - MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)

10 Temmuz Cuma

18.00 Beşiktaş - Mattersburg (Pappelstadion) 35'er dakikadan iki devre

19.30 Beşiktaş - Widzew Lodz (Pappelstadion) 35'er dakikadan iki devre

14 Temmuz Salı

12.00 Beşiktaş - Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)

18.30 Beşiktaş - Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun Slovakya kampına dahil ettiği futbolcular şöyle:

"Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, M. Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, M. Azem Yortaç, Ozan Sevim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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