Beşiktaş, kamp için Slovakya'da
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, kamp çalışmalarını sürdürmek üzere Slovakya'nın Bratislava kentine ulaştı. Kafilede 24 futbolcu ve sportif direktör Önder Özen yer alıyor.
YENİ sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, kamp çalışmalarını sürdürmek üzere Slovakya'nın Bratislava kentine ulaştı.
Bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yapan siyah-beyazlı ekip, öğleden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Slovakya'ya hareket etti. Yaklaşık 2 saat süren uçak yolculuğunun ardından Bratislava Havalimanı'na inen Beşiktaş kafilesi, buradan kara yoluyla kamp yapacağı otele geçti. Siyah-beyazlı kafilede, altyapı oyuncularıyla birlikte 24 futbolcu yer alırken, sportif direktör Önder Özen de takımla birlikte Slovakya'ya geldi.
Beşiktaş, kampın ilk antrenmanını yarın sabah gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı ekip, aynı gün TSİ 18.00'de kamp yaptığı tesiste Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Gyirmot FC Gyor ile ilk hazırlık maçına çıkacak.