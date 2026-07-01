Beşiktaş, kamp için Slovakya'da

YENİ sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, kamp çalışmalarını sürdürmek üzere Slovakya'nın Bratislava kentine ulaştı.

Bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yapan siyah-beyazlı ekip, öğleden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Slovakya'ya hareket etti. Yaklaşık 2 saat süren uçak yolculuğunun ardından Bratislava Havalimanı'na inen Beşiktaş kafilesi, buradan kara yoluyla kamp yapacağı otele geçti. Siyah-beyazlı kafilede, altyapı oyuncularıyla birlikte 24 futbolcu yer alırken, sportif direktör Önder Özen de takımla birlikte Slovakya'ya geldi.

Beşiktaş, kampın ilk antrenmanını yarın sabah gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı ekip, aynı gün TSİ 18.00'de kamp yaptığı tesiste Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Gyirmot FC Gyor ile ilk hazırlık maçına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı