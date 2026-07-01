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Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu
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Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, çalışmalarına Slovakya'da devam edecek. Siyah-beyazlı ekip, kamp kadrosunu açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, çalışmalarına Slovakya'da gerçekleştireceği kampla devam edecek. Siyah-beyazlı kulüp, kamp kadrosunu da açıkladı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul etabını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına Slovakya'da gerçekleştireceği kampla devam edecek. Beşiktaş, Slovakya kampı kadrosunu da açıklarken; Wilfred Ndidi'nin 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık'ın 4 Temmuz'da, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh'un ise 10 Temmuz'da kampa katılacağını duyurdu.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde:

"Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç ve Ozam Sevim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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