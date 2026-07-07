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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da günün ikinci antrenmanını yaptı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki basına kapalı idmanda kondisyon ve taktik çalışıldı.

Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, minyatür kale ve topa sahip olma çalışmasının ardından yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah sahada, akşam ise salonda yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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