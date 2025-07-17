Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti
Beşiktaş, hazırlık maçında Slovakya 2. Lig temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya 2. Lig takımı Petrzalka 1898 ile karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki ERGO Arena'da oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kaybetti.
BEŞİKTAŞ'TAN TATSIZ SONUÇ
Slovakya ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada David Bordac ve 12. dakikada Patrik Danek kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 54. dakikada Ernest Muçi ile geldi.
SIRADAKİ MAÇ SHAKHTAR DONETSK İLE
Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş, sıradaki maçında 24 Temmuz tarihinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.