Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Sivasspor karşısında kadroda değişiklik yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçının 11'ine göre Sivasspor karşısında kadroda 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Yeni transfer Felix Uduokhai ve Ernest Muçi'ye görev verildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçının 11'ine göre Sivasspor karşısında kadroda 2 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanşında oynanan Lugano maçının 11'ine göre Sivasspor karşısında kadroda 2 değişikliğe gitti. Hollandalı teknik adam, Emirhan Topçu ile Semih Kılıçsoy'un yerine yeni transfer Felix Uduokhai ve Ernest Muçi'ye görev verdi.

Felix Uduokhai, ilk kez sahada

Siyah-beyazlılarda yeni transfer Felix Uduokhai, ilk kez forma giydi. Bundesliga ekiplerinden Augsburg'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılan Uduokhai, defans hattının ortasında Gabriel Paulista ile birlikte görev alıyor.

Ernest Muçi bu sezon ilk kez 11'de

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan Ernest Muçi, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkıyor. Arnavut oyuncu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Lugano ile oynanan iki maçta da sonradan oyuna gitmiş ve toplam 42 dakika sahada kalmıştı. Trendyol Süper Lig'de ise 2. hafta iç sahada oynanan Antalyaspor müsabakasının son 2 dakikasında forma giymiş ve siyah-beyazlıların maçtaki 4. golünü kaydetmişti.

Siyah-beyazlılar Lugano karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Rafa Silva ve Ciro Immobile" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Sivasspor Beşiktaş Lugano Spor Spor Güncel Haberler

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
Gazze'de bulunan 6 ceset bardağı taşırdı! İsrailliler ülke genelinde greve gidiyor

Gazze'de bulunan 6 ceset bardağı taşırdı! İsrailliler ülke genelinde greve gidiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ! Beşiktaş- Sivasspor maçından kareler! Eyüpspor- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Trabzonspor maç özeti! Türkçe adı ''Z'' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır? Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sual ne demek? EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE Eyüpspor- Trabzonspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Ahu Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın hastalığı ne? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 1 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında, nereli? Cem Söküt kimdir? Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Cem Söküt kaç yaşında, nereli?
title