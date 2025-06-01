Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yi 4-0 Mağlup Etti

Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yi 4-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-0 yenerek sezonu galibiyetle kapattı. Golleri Mustafa Hekimoğlu (2), Gedson Fernandes ve Joao Mario (penaltı) kaydetti.

Stat: Grey Beton Bodrum

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Sıraç Akpınar

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Herelle (Dk. 86 Celustka), Ege Bilsel (Dk. 71 Celal Dumanlı), Fredy, Ahmet Aslan, Cenk Şen (Dk. 46 Süleyman Özdamar), Dimitrov (Dk. 63 Enes Öğrüce), Brazao, Seferi, Puscas (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar)

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku (Dk. 77 Emrecan Terzi), Hadziahmetovic (Dk. 77 Necip Uysal), Gedson Fernandes, Joao Mario, Muçi (Dk. 72 Arroyo), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 77 Emirhan Topçu), Rafa Silva (Dk. 72 Semih Kılıçsoy)

Goller: Dk. 12 ve Dk 45+1 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 27 Gedson Fernandes, Dk. 71 Joao Mario (Penaltıdan) ( Beşiktaş )

Sarı kart: Dk. 16 Ajeti (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-0 yendi.

69. dakikadaki Beşiktaş atağında topla ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in, Herelle'nin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada penaltıyı kullanan Joao Mario, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.

79. dakikada sol kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında Seferi'nin vuruşunda keleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Beşiktaş, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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