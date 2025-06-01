Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yı 3-0 Geçti

Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yı 3-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yı 3-0 mağlup ederek maçı tamamladı. İlk yarıda Mustafa Hekimoğlu'nun iki, Gedson Fernandes'in bir golü ile fark açıldı.

Stat: Grey Beton Bodrum

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Sıraç Akpınar

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Herelle, Ege Bilsel, Fredy, Ahmet Aslan, Cenk Şen, Dimitrov, Brazao, Seferi, Puscas

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Joao Mario, Muçi, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva

Goller: Dk. 12 ve Dk 45+1 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 27 Gedson Fernandes ( Beşiktaş )

Sarı kart: Dk. 16 Ajeti (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Sipay Bodrum FK- Beşiktaş maçının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Muçi'nin ceza sahasında kale önüne yolladığı topa kaleci Sousa hakim olamadı. Boşta kalan topu Mustafa Hekimoğlu ağlara yolladı: 0-1.

19. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında Seferi'nin vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

27. dakikada Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi. Ceza sahası önünden Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta, Paulista topu kafayla arka direğe gönderdi. Gedson Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

45+1. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında Masuaku topu kale önüne yolladı. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda direğe çarpan top ağlara gitti: 0-3.

Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapattı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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