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Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Pendikspor, 8 maç sonra galibiyet aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Pendik Stadı'nda sağanak altında oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nuno Sequeira kaydetti.

Bu sonuçla ligde 8. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş, 35 puanda kaldı. Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Pendikspor ise puanını 19 yaptı.

Fernando Santos yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı

Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıktığı üçüncü maçında ilk kez mağlup oldu.

Portekizli teknik adamla ilk müsabakasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda da Eyüpspor'a 4-0 üstünlük kurmuştu.

"Kara Kartal", bu sezon ligde ilk kez 4 farklı skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'ye 5-0 yenilmişti.

Beşiktaş, ligde 7 maçta 3 ve üzerinde gol yedi

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 müsabakanın 7'sinde kalesinde 3 ve üzerinde gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, Pendikspor (4-0), Trabzonspor (3-0), Adana Demirspor (4-2), Antalyaspor (3-2), Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa (3-1) maçlarında 3 ve üzerinde gol yiyerek sahadan mağlup ayrıldı.

Kara Kartal, Süper Lig'de 784 gün sonra 4-0'lık mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda 27 Kasım 2021'de sahasında Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.

Pendikspor, ligde 8 maç sonra kazandı

Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'de 8 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Ligin 12. haftasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 8 maçlık galibiyet özlemine Beşiktaş karşısında son verdi.

İstanbul ekibi, sahasında Beşiktaş'ı 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek bu sezon 4. galibiyetini aldı ve puanını 19'a çıkardı.

Umut Nayir, yeni takımında gollerine devam ediyor

Siltaş Yapı Pendikspor'un yeni transferi Umut Nayir, çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya dahil edilen 31 yaşındaki santrfor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak elendikleri müsabakada ilk golünü kaydetmişti.

Umut Nayir, Pendikspor'da oynadığı ikinci karşılaşmada da eski takımı Beşiktaş'ın filelerini havalandırmayı başardı. Kırmızı-beyazlılarda Senegalli oyuncu Mame Thiam da yeni takımında ilk golünü attı.

Beşiktaş, karşılaşmaya 8 Türk'le başladı

Siyah-beyazlı futbol takımında Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk 11'inde 8 Türk oyuncu yer aldı.

Teknik direktör Fernando Santos, Pendikspor karşısında ilk 11'de Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl, Semih Kılıçsoy ve Umut Meraş'a forma şansı verdi.

Portekizli çalıştırıcı, ikinci yarıda ise Türk oyunculardan Necip Uysal'ı oyuna dahil etti.

Kaynak: AA / Spor

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