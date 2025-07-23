Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile UEFA Avrupa Ligi Maçına Hazırlanıyor

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UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Ukrayna ekibi, maç öncesi antrenmanını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Ukrayna ekibi, Tüpraş Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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