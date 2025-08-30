Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lozan'a elenmesinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son vererek Sergen Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ, teknik direktör Sergen Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Lozan'a elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verilmişti. Hemen sonrasında Sergen Yalçın ile anlaşmaya varılmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır" denildi.

