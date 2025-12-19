Haberler

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeriyordu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, gerçekleştirilen taktik çalışmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

Haberler.com


