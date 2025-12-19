Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, gerçekleştirilen taktik çalışmasıyla sona erdi. - İSTANBUL