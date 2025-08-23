Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 3+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Rıdvan, Rangers FC'den transfer edilerek yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz'a 'Yuvana hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezonun ardından tekrar siyah-beyazlı ekibe döndü.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
