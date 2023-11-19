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Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor'u tek farkla geçti

Beşiktaş, Süleyman Seba anısına özel maçta Sakaryaspor ile mücadele etti. Siyah-beyazlılar, sahadan 2-1 galip ayrılırken Beşiktaş'ın gollerini 15. dakikada Ante Rebic ve 33. dakikada Isaac Donkor (Kendi kalesine) attı. Sakaryaspor'un golü ise 20. dakikada Kabongo Kasongo'dan geldi.