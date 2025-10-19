Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı Başladı
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda başkanlık seçimi için oy verme işlemleri sürüyor.
BEŞİKTAŞ Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 10.30'da başladı. Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda oy kullanımı ise sürüyor.
Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Başkanlık Seçimi Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda devam ediyor. 5 adayın yarıştığı seçimde oy kullanma işlemini başlamadan adaylar Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer, son konuşmalarını tamamladı.
Beşiktaş Kulübü'nde seçimli olağan divan başkanlık kurulu toplantısında oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor