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Beşiktaş, Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Immobile ve Fernandes'in attığı gollerle Beşiktaş galibiyete ulaştı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati (Dk. 72 Ndour), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 90+2 Emirhan Topçu), Rafa Silva (Dk. 90+2 Onur Bulut), Muçi (Dk. 62 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 73 Mustafa Hekimoğlu)

Net Global Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Camara, Radakovic (DK. 88 Bekir Böke), Sundberg, Murat Paluli, Turgunboev (Dk. 67 Balde), Charisis, Bieganski (Dk. 77 Moutoussamy), Pritchard (Dk. 88 Emrah Başsan), Manaj

Goller: Dk. 27 Immobile (Penaltıdan), Dk. 89 Fernandes ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 5 Immobile, Dk. 59 Al Musrati, Dk. 72 Rashica, Dk. 90+4 Emirhan Topçu ( Beşiktaş ), Dk. 41 Murat Paluli, Dk. 44 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Ali Şaşal Vural, Dk. 90+5 Manaj, Dk. 90+ 5 Sundberg (Net Global Sivasspor )

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

73. dakikada Semih Kılıçsoy'un altıpasa doğru çıkardığı pasta Mustafa Hekimoğlu, topa dokundu. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Svensson, sağ kanattan penaltı noktası civarına doğru orta açtı. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.

82. dakikada Rashica'nın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasının içine girdikten sonra sağ çaprazdan şut çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kurtardı.

85. dakikada Semih Kılıçsoy'un pasında savunma arkasına sarkan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazından aşırtma denedi ama kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kurtardı.

89. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Atılan uzun pasta Camara'nın topu uzaklaştıramamasının ardından Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı önünde buldu. Portekizli oyuncu, kaleci Ali Şaşal'ın açılmasıyla ceza sahası içi sağ çaprazından aşırtma vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı.

Karşılaşma, 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Spor

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