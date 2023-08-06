Beşiktaş, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, iki günlük iznin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti ve çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına açık yapacağı çalışmayla devam edecek.