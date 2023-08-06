Beşiktaş, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Beşiktaş Futbol Takımı, iki günlük iznin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti ve çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Beşiktaş, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına açık yapacağı çalışmayla devam edecek.