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Beşiktaş Midtjylland Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş Midtjylland Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti. Taktik ve kondisyon çalışması yapıldı. Takım yarın saat 15.00'te özel uçakla Danimarka'ya gidecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımı ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kartal, Midtjylland ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Danimarka'ya gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, TSi 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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