Beşiktaş, Midtjylland rövanşı öncesi antrenman yaptı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından taktik ve kondisyon ağırlıklı bir antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı rövanşın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı