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Beşiktaş, Midtjylland rövanşı öncesi antrenman yaptı

Beşiktaş, Midtjylland rövanşı öncesi antrenman yaptı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından taktik ve kondisyon ağırlıklı bir antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı rövanşın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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