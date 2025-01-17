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Beşiktaş, Mert Günok'un Sözleşmesini Uzattı

Beşiktaş, Mert Günok'un Sözleşmesini Uzattı
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Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'un sözleşmesini 2+1 yıl uzattığını açıkladı. Mert, yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirtti ve kulübün başarısı için çalışacaklarını ifade etti.

Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'un sözleşmesinin 2+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Mert Günok'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Mert Günok, yeni sözleşmeyi imzaladı. Başkanımız Serdal Adalı, yeni dönemde Mert Günok'a başarılarının devamını diledi" denildi.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan deneyimli kaleci ise yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok mutluyum. Bu güzide kulüpte 2 yıl daha forma giyeceğim. Futbolu Beşiktaş'ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yeni hocamıza hayırlı olsun demek istiyorum. Hep beraber daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz. Futbolcular olarak hocamıza yardımcı olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Taraftarlarımıza daha başarılı bir futbol ve Beşiktaş izleteceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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