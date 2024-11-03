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Beşiktaş, Malmö Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş, Malmö Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Takım, kondisyon ve taktik çalışmaları yaparken, bazı oyuncular ise rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların pas çalışması, 5'e 2 ve ısınma koşularıyla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Malmö maçı hazırlıklarına 5 Kasım Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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