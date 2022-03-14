Beşiktaş maçından notlar (1)
Demirören Haber Ajansı - Ata Selçuk - Spor
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Galatasaray cephesiTorrent'ten iki değişiklikGalatasaray'da 6 oyuncu görev almadıTorrent ıslıklandıMaça ilgi büyük Ata SELÇUK / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında oynanan derbi maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Galatasaray cephesi
Torrent'ten iki değişiklikGalatasaray'da 6 oyuncu görev almadıTorrent ıslıklandıMaça ilgi büyük Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında oynanan derbi maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Nef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Candaş Elbil üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda oynadığı Barcelona maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. İspanyol çalıştırıcı, Boey yerine Omar Elabdellaoui, Babel yerine ise Emre Kılınç'a görev verdi. Sarı-kırmızılı takım derbi maçında sahaya; Pena, Omar Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mohamed ilk 11'i ile çıktı.GALATASARAY'DA 6 OYUNCU GÖREV ALMADIGalatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçının kadrosuna sakatlığı bulunan Arda Turan'ın yanı sıra Alpaslan Öztürk, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, İsmail Çipe ve Işık Kaan Arslan dahil etmedi.TORRENT ISLIKLANDIGalatasaray - Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent'in isminin anons edildiği sırada taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.MAÇA İLGİ BÜYÜK
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçına sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Covid-19 kuralları nedeniyle Beşiktaşlı taraftarların yer almadığı müsabakada biletlerin neredeyse tamamı satıldı. Maç saatlerinde soğuk havanın hakim olduğu Nef Stadyumu'nda taraftarlar, havaya aldırış etmeden Beşiktaş maçında tribünleri doldurdu
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor