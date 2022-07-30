Beşiktaş maçındaki martı görenleri hayrete düşürdü! Her pozisyonun içinde yer aldı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş, Vodafone Park'ta İtalya Serie A ekibi Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sahaya giren martı ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

POZİSYONLARIN İÇİNDE YER ALDI

Beşiktaş-Sampdoria maçının henüz başında sahaya giren martı yaklaşık 25 dakika oyun alanının içinde kaldı. Çevresinde gelişen pozisyonlarda yerinden kıpırdamayan ve olup biteni izleyen martı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

TARAFTARLAR VİDEOSUNU ÇEKTİ

Tribünde yer alan taraftarlar martının videolarını ve fotoğraflarını çekerken bunları sosyal medyada paylaştılar.