Beşiktaş, Lyon ile Golsüz Beraberlik Yaşadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Nuamah'ın kafa vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

24. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Tolisso'nun pasında Lacazette topu ağlara gönderdi fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

27. dakikada Emirhan'ın Lacazette'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Osmers penaltı kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun dışarıda olduğu tespit edildi ve hakem penaltıyı iptal etti.

38. dakikada ceza yayının solundan Ndour'un şutunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Hakemler: Harm Osmers, Dominik Schaal, Stefan Lupp

Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

Yedekler: Remy Descamps, Abner, Nseke, Warmed Omari, Duje Caleta-Car, Maxence Caqueret, Jordan Veretout, Nemanja Matic, Gift Orban, Malick Fofana, Wilfried Zaha, Georges Mikautadze

Teknik Direktör: Pierre Sage

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi, Al-Musrati, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Sarı kartlar: Tolisso (Lyon), Emirhan (Beşiktaş) - LYON