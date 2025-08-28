Beşiktaş, Lausanne Karşısında İlk Yarıda 0-1 Geride

Beşiktaş, Lausanne Karşısında İlk Yarıda 0-1 Geride
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci maçında sahasında İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşırken, ilk yarıda konuk ekip 1-0 önde tamamladı. Nathan Oyedeji'nin 45+1. dakikada attığı golle Lausanne üstünlük sağladı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci maçında sahasında İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sağ taraftan topu taşıyan Rafa Silva, çizgiye kadar inip pasını penaltı noktasının gerisindeki Abraham'a aktardı. Abraham'ın şutunda meşin yuvarlak Lausanne savunmasından döndü.

42. dakikada sağ taraftan Taylan'ın ortasında savunmadan seken top ceza sahası sol tarafında Emirhan'ın önünde kaldı. Emirhan pasını, penaltı noktasındaki Rafa Silva'ya aktardı, Silva ise bekletmeden sol çaprazdaki Abraham'a bıraktı. Abraham'ın sol çaprazdan sert şutunda kaleci Leitca meşin yuvarlağı çeldi.

45+1. dakikada Mouanga'nın savunma arkasına uzun pasında topa hareketlenen Nathan Oyedeji, ceza sahası sağ çaprazında kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak direğe yaptığı plaseyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Martin Markus

Beşiktaş : Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Emirhan Topçu, Rafa Silva, Joao Mario, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Tayyip Talha Sanuç, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, David Jurasek, Ernest Muçi

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Lausanne: Karlo Letica, Kevin Mouanga, Abdou Sow, Bryan Okoh, Morgan Poaty, Brandon Soppy, Jamie Roche, Olivier Custodio, Beyatt Lekweiry, Nathan Oyedeji, Gaoussou Diakite

Yedekler: Thomas Castella, Tim Hottiger, Hamza Abdallah, Rodolfo Lippo, Sekou Fofana, Gabriel Sigua, Alban Ajdini, Seydou Traore, Oscar Renovales, Souleymane N'Diaye, Muhannad Al Saad

Teknik Direktör: Peter Zeidler

Gol: Nathan Oyedeji (dk. 45+1) (Lausanne)

Sarı kartlar: Rafa Silva, Wilfred Ndidi (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
