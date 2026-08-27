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Miretti İçin İstanbul'a Geliyor

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Beşiktaş: "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul’a gelecektir.

Beşiktaş : "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Fabio Miretti'yi taşıyan uçak bugün saat 16.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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