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Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Ciro Immobile'in penaltı golü ve Rafa Silva'nın son dakikada attığı golle maçı kazanmayı başardılar.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

70. dakikada Muçi'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Immobile'nin ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

77. dakikada Boranijasevic'in geri pasında araya giren Muçi'nin, ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda Adil'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

90. dakikada Immobile'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur Bulut'un şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında kaleciden dönen topa kale önünde Ndour vurdu, Slowik meşin yuvarlağı bu kez kornere gönderdi.

Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Ali Can Alp

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes (Joao Mario dk. 86), Ernest Muçi, Rafa Silva (Onur Bulut dk. 86), Semih Kılıçsoy (Al-Musrati dk 68), Ciro Immobile

Yedekler: Emir Yaşar, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme Sitya, Emmanuel Boateng (Melih İbrahimoğlu dk. 74), Riechedly Bazoer (Marko Jevtovic dk. 86), Pedrinho (Louka Prip dk. 66), Danijel Aleksic, Yusuf Erdoğan (Hamidou Keyta dk. 66), Blaz Kramer (Melih Bostan dk. 87)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Alessane Ndao, Ufuk Akyol, Oğulcan Ülgün

Teknik Sorumlu: Fatih Serkan Albayrak

Goller: Ciro Immobile (dk. 30 pen.), Rafa Silva (dk. 45+2) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Rafa Silva, Jonas Svensson (Beşiktaş), Adil Demirbağ, Yusuf Erdoğan, Blaz Kramer, Melih Bostan (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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