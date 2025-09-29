Beşiktaş, Kocaelispor Maçına 4 Değişiklikle Çıktı
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor ile karşılaşırken, teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçının kadrosundan 4 oyuncu değişikliği yaptı. Norveçli futbolcu Jonas Svensson, ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. 18 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu ise 7 maç aradan sonra kadroya döndü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Süper Lig 1. hafta erteleme mücadelesi olan Kayserispor maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Kocaelispor müsabakasına çıktı.
Yalçın; Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Milot Rashica ve Devrim Şahin'in yerine Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'ye görev verdi.
Beşiktaş, Kocaelispor maçına şu 11'le çıktı:
"Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Cerny, El Bilal Toure, Tammy Abraham"
Svensson ağrıları sebebiyle kadroda yok
Beşiktaş'ta Norveçli futbolcu Svensson, Kocaelispor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda yer almıyor. Kayserispor maçında forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, ağrıları sebebiyle bu akşam takımını yalnız bıraktı.
Mustafa Erhan Hekimoğlu 7 maç sonra döndü
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan St. Patrick's karşılaşmasında sol uyluk üst adalesinden sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 7 maç sonra bir maçın kadrosunda kendine yer buldu.
18 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sebebiyle Eyüpspor, Lausanne karşılaşmaları, Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kayserispor mücadelelerinde forma giyemedi. - İSTANBUL