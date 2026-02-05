Haberler

Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü

Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, gruptaki puanını 7 yaptı.

  • Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 1-1 sona erdi.
  • Kocaelisporlu Serdar Dursun penaltıdan gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
  • Beşiktaşlı Orkun Kökçü 89. dakikada attığı golle maçı 1-1'e getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

KOCAELİSPOR PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 15. dakikasında Kocaelisporlu oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut Beşiktaş savunmasında Ndidi'ye çarpıp uzaklaştı. Yeşil-siyahlı futbolcular elle oynama ve penaltı bekledi.

VAR UYARISI SONRASI KARAR PENALTI

Oyunun durmasının ardından VAR'dan mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu'na pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Direnç Tonusluoğlu, pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararını verdi.

SERDAR DURSUN HATA YAPMADI

Penaltıda topun başına gelen Serdan Dursun, sağ ayakla yerden sol köşeye sert ve düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi. Milli oyuncu, bu sezon 3. golünü attı.

BU KEZ BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

86. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda ikili mücadelede Uduokhai yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

ORKUN KÖKÇÜ AĞLARI SARSTI

89. dakikada topun başına gelen Orkun Kökçü, topu yerden sağ köşeye gönderdi ve mücadeleye eşitlik getirdi.

İKİ TAKIM PUANLARI PAYLAŞTI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Kocaeli'deki zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 7 puana yükseldi. Kocaelispor ise 4 puana ulaştı. Kupadaki bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak. Kocaelispor, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımurat özbaş:

Hakemin bjk ye verdiği penaltı gerçekten Türk futbolu için acı verici . Yazık onca emeklere

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

İzledim de bjk bildigin mahalle takimi gibi oynuyordu. Bazı maçlar insana çok ilginç geliyor nedense...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Trump: Uçakta uyumak yerine füzeleri ve düşmanları izlemeyi severim

Donald Trump uçak sırrını bu sözlerle açıkladı: Uyumak yerine...