Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

KOCAELİSPOR PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 15. dakikasında Kocaelisporlu oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut Beşiktaş savunmasında Ndidi'ye çarpıp uzaklaştı. Yeşil-siyahlı futbolcular elle oynama ve penaltı bekledi.

VAR UYARISI SONRASI KARAR PENALTI

Oyunun durmasının ardından VAR'dan mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu'na pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Direnç Tonusluoğlu, pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararını verdi.

SERDAR DURSUN HATA YAPMADI

Penaltıda topun başına gelen Serdan Dursun, sağ ayakla yerden sol köşeye sert ve düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi. Milli oyuncu, bu sezon 3. golünü attı.

BU KEZ BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

86. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda ikili mücadelede Uduokhai yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

ORKUN KÖKÇÜ AĞLARI SARSTI

89. dakikada topun başına gelen Orkun Kökçü, topu yerden sağ köşeye gönderdi ve mücadeleye eşitlik getirdi.

İKİ TAKIM PUANLARI PAYLAŞTI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Kocaeli'deki zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 7 puana yükseldi. Kocaelispor ise 4 puana ulaştı. Kupadaki bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak. Kocaelispor, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına gidecek.