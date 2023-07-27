Beşiktaş, KF Tirana'yı 3-1 yenerek avantaj elde etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, KF Tirana'yı 3-1 yenerek rövanş için avantaj elde etti. Beşiktaş'ın galibiyeti Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle geldi. Rövanş maçı 3 Ağustos Perşembe günü oynanacak.