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Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 ile Geçti

Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 ile Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Nazon, Miguel Cardoso ile verkaçı sonrası ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.

60. dakikada sağ taraftan pasla kullanılan kornerde ceza sahası içi sağ çaprazda Arroyo'nun şutu sonrası kale önünde Uduokhai'nin dokunduğu topu son anda kaleci Bilal Bayazit çeldi.

66. dakikada Immobile'nin pasında topla buluşan Masuaku, ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90+5. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Muçi, Kartal Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Semih Kılıçsoy, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Halil Umut Meler, Osman Gökhan Bilir, Erkan Akbulut

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain (Hadziahmetovic dk. 57), Gedson Fernandes, Rashica (Arroyo dk. 58), Rafa Silva (Tayyip Talha Sanuç dk. 87), Joao Mario (Muçi dk. 68), Immobile ( Semih Kılıçsoy dk. 68)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali Kaldırım (Carole dk. 71), Kartal Yılmaz, Karimi (Talha Sarıarslan dk. 81), Carlos Mane (Ramazan Civelek dk. 46), Bourabia (Ackah dk. 71), Miguel Cardoso, Nazon (Bahoken dk. 78)

Yedekler: Onurcan Piri, Hosseini, Baran Ali Gezek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Goller: Joao Mario (dk. 45), Semih Kılıçsoy (dk. 90+7 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Carlos Mane, Bourabia (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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