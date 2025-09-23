Haberler

Beşiktaş, Kayserispor Maçı İçin Kayseri'ye Geldi

Beşiktaş, Kayserispor Maçı İçin Kayseri'ye Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in erteleme maçında Zecorner Kayserispor ile karşılaşmak üzere Kayseri'ye özel uçakla ulaştı. Takım, otel önünde az sayıda taraftar tarafından karşılandı.

BEŞİKTAŞ, yarın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı müsabaka için havayolu ile Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 1'inci haftasında oynanması gereken erteleme maçında yarın Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Kayseri'ye geldi. Özel uçak ile saat 18.00'da Kayseri'ye gelen siyah–beyazlı ekibi, konaklayacakları otel önünde az sayıda taraftar karşıladı. Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular güvenlik önlemleri eşliğinde otele giriş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Taraftarları havalara uçuracak anlaşma! Galatasaray'ın kasası tıka basa dolacak

Galatasaray'ın kasasını tıka basa dolduracak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.