Beşiktaş, Kayserispor Maçı İçin Kayseri'ye Geldi

BEŞİKTAŞ, yarın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı müsabaka için havayolu ile Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 1'inci haftasında oynanması gereken erteleme maçında yarın Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Kayseri'ye geldi. Özel uçak ile saat 18.00'da Kayseri'ye gelen siyah–beyazlı ekibi, konaklayacakları otel önünde az sayıda taraftar karşıladı. Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular güvenlik önlemleri eşliğinde otele giriş yaptı.