Haberler

Beşiktaş, Kayserispor Maçı İçin Kayseri'ye Geldi

Beşiktaş, Kayserispor Maçı İçin Kayseri'ye Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Kayserispor ile karşılaşmak üzere Kayseri'ye ulaştı. Takım, geniş güvenlik önlemleri altında oteline geçti. Yeni transferlerin forma giyemeyeceği maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı için kente geldi.

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Kayseri Erkilet Havaalanı'na iniş yaparken, siyah-beyazlılar geniş güvenlik önlemleri ile birlikte maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti. Öte yandan siyah-beyazlıları bir grup taraftar otelin önünde karşıladı. Taraftarlar tezahüratlarıyla takıma moral verdi. Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor, Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği maç saat 20.00'de oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.