Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 18'inci haftada deplasmanda 2-1 kazanılan Hatayspor maçının 11'inde 3 zorunlu değişikliğe gitti. Topraktepe; Afrika Kupası'na giden Colley, Masuaku ve Amartey'in yerine Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Gedson'u sahaya sürdü.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Serdar Topraktepe, savunma dörtlüsünü; Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov ve Emrecan Terzi'den oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson'u görevlendiren Topraktepe, hücum hattının sağında Rashica, solunda ise Semih Kılıçsoy'a forma verdi. Topraktepe'nin gol yollarındaki tercihi ise Muleka oldu.

GEDSON 2 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, 2 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Son olarak Fenerbahçe maçında görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, derbi maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edememişti. Alanyaspor ve Hatayspor karşılaşmalarında formasından uzak kalan Gedson, 2 maçlık ara sonrasında 11'de forma giydi.

AFFEDİLEN GHEZZAL, 2 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekipte Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan 5 isimden birisi olan Rachid Ghezzal, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer aldı. Derbinin ardından kadro dışı bırakılan ancak daha sonra takımla antrenmanlara devam eden Cezayirli kanat oyuncusu, 2 maçlık ara sonrasında müsabaka kadrosunda yer buldu.

EMRECAN TERZİ LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emrecan Terzi, siyah-beyazlı formayı Süper Lig'de ilk kez terletti. Daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda 2-0 kazanılan grubun son maçında 90 dakika forma giyen 20 yaşındaki sol bek takımına 1 gollük katkı sağlamıştı. Genç oyuncu, daha sonra ligde oynanan Alanyaspor ve Hatayspor maçlarının kadrolarına dahil edilmiş ancak görev almamıştı. Öte yandan bugün doğum günü olan Emrecan Terzi, Süper Lig'de ilk kez doğum gününde ilk 11'de görev yaptı.

MAÇA İLGİ AZ

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği karşılaşmaya taraftarların ilgisi az oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmaya çok ilgi göstermezken, stadyumda büyük boşluklar dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan az sayıda Kasımpaşa taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerini aldı.

SAMİ UĞURLU'DAN 2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, iç sahada 2-2 berabere kalınan Çaykur Rizespor maçının 11'inde 2 zorunlu değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sami Uğurlu, Afrika Kupası'na giden Omeruo ve sakatlığı olan Sadık Çiftpınar'ın yerine Taylan Utku Aydın ve Gomis'i 11'de oynattı.

Kasımpaşa şu 11 ile sahada yer aldı: "Gianniotis, Winck, Gökhan, Taylan, Yasin, Gomis, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouannes, da Costa."