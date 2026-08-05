Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Bolu Kampında
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Bolu'da çift antrenmanla devam etti. Isınma, pas, şut ve taktik çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Abant yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.
Isınma koşusuyla başlayan idmanlarda pas ve şut çalışması gerçekleştiren futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Kaynak: AA