Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Bolu Kampında

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Abant yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.

Isınma koşusuyla başlayan idmanlarda pas ve şut çalışması gerçekleştiren futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kaynak: AA