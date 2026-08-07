Beşiktaş'ta Yeni Hedef Şampiyonluk

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Berna Yeniçeri ve orta sahada görev yapan Sevgi Çınar Karaoğlu, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacaklarını söyledi.

Abant yolu üzerindeki bir otelde kamp çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, yeni sezona hazır.

Savunma oyuncusu Berna Yeniçeri, AA muhabirine, kampın teknik ekibin planlaması doğrultusunda verimli geçtiğini belirterek "Her şey yolunda. Kampımızı güzel şekilde tamamladık ve çok iyi çalıştık." dedi.

Bu sezon Beşiktaş'a transfer olduğunu dile getiren Yeniçeri, "Takım ortamı çok iyi. Gerçekten aile atmosferi var." diye konuştu.

Yeniçeri, siyah-beyazlı formayla başarılı olmak istediğini vurgulayarak "Hedeflerimiz doğrultusunda Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. En büyük hedefim Beşiktaş'la başarılı olmak." ifadesini kullandı.

Taraftarlara da seslenen Yeniçeri, "Bizi desteklemeye gelsinler. Başarı için çok çalışıyoruz. Umarım sezon sonunda her şey istediğimiz gibi olur." dedi.

Yeniçeri, kadın futbolunun her geçen yıl geliştiğini, kadın futbolcuların kendilerini kanıtladığını belirterek "Bizi tanımayanlar olabilir ama yakında onlar da görecektir. Kadın sporcular olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Biz de varız." değerlendirmesinde bulundu.

Sevgi Çınar Karaoğlu: "Yeni hocamızla çok güzel hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz"

Orta saha oyuncusu Sevgi Çınar Karaoğlu da Bolu kampının verimli geçtiğinden bahsederek yeni transferler ve teknik heyetle güçlü bir takım oluşturduklarını kaydetti.

Yeni yapılanma içerisinde olduklarını dile getiren Karaoğlu, "Yeni hocamızla çok güzel hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Karaoğlu, Beşiktaş'ın hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayarak "Biz hiçbir zaman farklı bir hedef koymadık. Tek hedefimiz şampiyonluk. Benim de kariyerim boyunca en büyük hedefim bu oldu. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız." diye konuştu.

Kadın futbolunun son yıllarda önemli gelişim gösterdiğine işaret eden Karaoğlu, "Futbol yalnızca erkeklere ait bir branş değil. Çocukların önünde artık çok daha fazla fırsat var. Bizi örnek alırlarsa çok daha iyi yerlere gelebilirler. Futbol sayesinde beden eğitimi öğretmeni oldum. Milli takımda 10'dan fazla kez forma giydim ve milli sporcu ünvanıyla atandım. Futbol bana güzel kazanımlar sağladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA