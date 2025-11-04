Haberler

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Yunanistan'da Athinaikos ile Karşılaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nda Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. Maç, Dimitris Kaltsas Spor Salonu'nda TSİ 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun beşinci haftasında yarın Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Dimitris Kaltsas Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.

Kupada geride kalan haftalarda ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, grubunda 3. sırada bulunuyor. Beşiktaş, gruptaki son maçında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u 100-70 yendi.

Yunanistan temsilcisi ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider konumda yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Athinaikos Qualco ile oynadığı ilk maçta rakibini 87-84 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Güncel
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.