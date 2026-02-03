Beşiktaş, Junior Olaitan'ı açıkladı

Şu ana kadar devre arasında savunmaya Yasin Özcan ve orta sahaya Kristjan Asllani transferlerini gerçekleştiren Beşiktaş, bir yeni yıldızını daha taraftarlarına tanıttı.

OLAITAN, 4,5 YILLIK İMZAYI ATTI

Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Beninli oyuncu Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun nihai transferi konusunda Göztepe'yle anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

15 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Siyah-beyazlıların yeni transferi Olaitan, Beşiktaş'ta bu sezon 15 numaralı forma ile taraftarlarının karşısına çıkacak.

İKİ GOL ATMAYI BAŞARDI

Göztepe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 17 maçta forma giyen Olaitan, bu maçlarda rakip ağlara 2 gol kaydetti.