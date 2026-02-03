Haberler

Beşiktaş, Junior Olaitan'ı açıkladı

Beşiktaş, Junior Olaitan'ı açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncu Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

  • Beşiktaş, Göztepe'den 23 yaşındaki Beninli oyuncu Junior Olaitan ile 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Junior Olaitan, Beşiktaş'ta bu sezon 15 numaralı formayı giyecek.
  • Junior Olaitan, Göztepe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 17 maçta oynayıp 2 gol attı.

Şu ana kadar devre arasında savunmaya Yasin Özcan ve orta sahaya Kristjan Asllani transferlerini gerçekleştiren Beşiktaş, bir yeni yıldızını daha taraftarlarına tanıttı.

OLAITAN, 4,5 YILLIK İMZAYI ATTI

Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Beninli oyuncu Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun nihai transferi konusunda Göztepe'yle anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Junior Olaitan'ı açıkladı

15 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Siyah-beyazlıların yeni transferi Olaitan, Beşiktaş'ta bu sezon 15 numaralı forma ile taraftarlarının karşısına çıkacak.

Beşiktaş, Junior Olaitan'ı açıkladı

İKİ GOL ATMAYI BAŞARDI

Göztepe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 17 maçta forma giyen Olaitan, bu maçlarda rakip ağlara 2 gol kaydetti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı
Taraftar tepkisi sonrası Galatasaray'da bitti denilen transfer iptal

Taraftar tepkisi sonrası bitti denilen transfer iptal oldu