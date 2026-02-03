Beşiktaş, Junior Olaitan'ı açıkladı
Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncu Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Şu ana kadar devre arasında savunmaya Yasin Özcan ve orta sahaya Kristjan Asllani transferlerini gerçekleştiren Beşiktaş, bir yeni yıldızını daha taraftarlarına tanıttı.
OLAITAN, 4,5 YILLIK İMZAYI ATTI
Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Beninli oyuncu Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun nihai transferi konusunda Göztepe'yle anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
15 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
İKİ GOL ATMAYI BAŞARDI
