Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst: Keşke şu anda Türkiye de Dünya Kupası'nda olsaydı

Maçın ardından Hollanda Milli Takımı ve Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Ekvador karşısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini ve turnuvanın kalan bölümünde daha iyi bir oyun oynamaları gerektiğini ifade ederek Ekvador karşılaşmasını değerlendirdi.

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Hollanda'nın golü Cody Gakpo'dan gelirken Ekvador'un golünü Enner Valencia kaydetti. Maçın ardından Hollanda Milli Takımı ve Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Ekvador karşılaşmasını değerlendirerek sözlerine başlayan Wout Weghorst, "Şu anda Ekvador'la 4 puandayız. İki taraf da kazanmak için mücadele etti. Çok fazla pozisyona girdik ama değerlendiremedik" dedi.

"KALİTEMİZİ GÖSTEREMEDİK"

Oynadıkları oyundan memnun kalmayan Weghorst, "Sahip olduğumuz kaliteyi gösteremedik. Turnuvada ilerlemek istiyorsak bunun farkına varmamız gerekiyor. Kendimize karşı dürüst olmamız gerekiyor. Eğer bu hedefe ulaşmak istiyorsak bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE ŞU ANDA TÜRKİYE'DE DÜNYA KUPASI'NDA OLSAYDI"

Beşiktaş'ı da unutmayan yıldız futbolcu, "Keşke şu anda Türkiye de Dünya Kupası'nda olsaydı. Beşiktaş taraftarına yakında görüşürüz diyorum." şeklinde konuştu.