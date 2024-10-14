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Beşiktaş'ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor

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Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, az süre alması ve UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynadıkları Eintracht Frankfurt maçının sonlarında taraftarlar tarafından ıslıklanmasının ardından siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı aldı.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve yaşanan son şampiyonluğun mimarlarından olan kaleci Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takımdaki geleceği için kararını verdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta uzun süredir Mert Günok'un gerisinde kalan genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun siyah-beyazlı taraftarların da tepkilerinin ardından takımdan ayrılmak istiyor. Ersin, uygun bir teklif olması halinde oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. 23 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Beşiktaş forması ile sadece 1 maça çıktı.

FRANKFURT MAÇINDA ISLIKLANDI

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Eintracht Frankfurt ile iç sahada oynanan karşılaşmada bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Ersin Destanoğlu, 3-1 kaybedilen maçın son dakikalarından taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

SON ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN BİRİYDİ

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda yaşadığı son şampiyonlukta teknik direktör Sergen Yalçın, transfer ısrarlarına rağmen kaleyi emanet ettiği isim olan Ersin Destanoğlu, daha sonra formasını tecrübeli milli kaleci Mert Günok'a kaptırmıştı.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Eintracht Frankfurt Ersin Destanoğlu Frankfurt Beşiktaş

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