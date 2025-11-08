Haberler

Beşiktaş'ın yıldızı Suudi Arabistan'a gidiyor

Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Rafa Silva'nın Suudi Arabistan'a transfer olabileceği iddia edildi. Silva'nın kulüp içinde yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle mutsuz olduğu ve gelen tekliflere sıcak baktığı belirtildi. Yönetim, Silva'nın yüksek bonservisli bir teklif alması durumunda satışa onay verebilir.

  • Beşiktaş'ın 32 yaşındaki futbolcusu Rafa Silva'nın devre arasında Suudi Arabistan'a transfer olabileceği iddia ediliyor.
  • Rafa Silva'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar sürüyor.
  • Beşiktaş yönetimi, yüksek bonservisli bir teklif gelmesi durumunda Rafa Silva'nın satışına onay verebilir.

Beşiktaş'ın bu sezonki en üretken ismi Rafa Silva hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Portekizli yıldızın, devre arasında Suudi Arabistan'a transfer olabileceği öne sürülüyor.

BEŞİKTAŞ'IN EN ETKİLİ İSMİ MÜTSUZ

Siyah-beyazlı formayla hem en çok gol atan hem de en fazla şut çeken oyuncu konumunda bulunan 32 yaşındaki Silva, son haftalarda moral bozukluğu yaşıyor.

Kulüp içindeki bazı gelişmeler nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen Portekizli futbolcunun, gelen teklifler karşısında ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

YÖNETİM TEKLİFLERE AÇIK

Beşiktaş yönetimi, oyuncunun 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, yüksek bonservisli bir teklif gelmesi durumunda satışa onay verebilir.

Takımın ofansif gücünün merkezinde yer alan Rafa Silva, bu sezonki performansıyla istatistik sitelerinde Beşiktaş'ın en yüksek puanlı futbolcusu konumunda bulunuyor.

SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ DEVREDE

Ada ve İspanya basınında yer alan haberlere göre, birkaç Suudi Arabistan kulübü devre arasında Silva için nabız yoklamaya başladı. Rafa Silva'nın olası ayrılığı durumunda Beşiktaş, hem hücumda liderliğini hem de yaratıcılığını kaybedecek.

KARA KARTAL'DA ENDİŞE

Taraftarlar, takımın skor yükünü çeken yıldızın ayrılık ihtimaline tepkili. Rafa Silva'nın geleceğiyle ilgili son kararın, devre arası transfer dönemine doğru netleşmesi bekleniyor.

Rafa silva Beşiktaş için hayatidir , gitmesi demek Beşiktaşımızın 10 yıl toparlanamamasına sebep verecektir

