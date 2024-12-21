Beşiktaş'ın yıldızı ikinci yarıya çıkamadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın ilk yarısında Salih Uçan sakatlandı.

İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih, ikinci yarıya çıkmadı. İkinci 45 dakikada tecrübeli orta sahanın yerine Beşiktaş'ın genç futbolcusu Cher Ndour oyuna dahil oldu.

BEŞİTAŞ'TA 100 MAÇ OYNADI

Öte yandan Beşiktaş'ta Salih Uçan dalya dedi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı öncesi takımdaki 100. maçına çıkan Salih'e forma ve plaket hediye etti. Kulüpten yapılan açıklamada "4 Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş ailesine katılan futbolcumuz Salih Uçan, şanlı formamızla 100. maçına çıktı. Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Salih Uçan için Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile oynadığımız maç öncesinde bir tören düzenlendi. Asbaşkanımız Mete Vardar, kulübümüze hizmetleri için teşekkür ettiği Salih Uçan'a kulübümüzün simgesi kartal heykeli ve çiçek takdim etti" ifadelerine yer verildi.