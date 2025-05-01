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Beşiktaş'ın Yıldızı Aytuğ Batur Kömeç, Sırbistan Süper Lig'e Dönüş Yapabilir

Beşiktaş'ın Yıldızı Aytuğ Batur Kömeç, Sırbistan Süper Lig'e Dönüş Yapabilir
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Beşiktaş altyapısından yetişen 20 yaşındaki stoper Aytuğ Batur Kömeç'in adı, Sırbistan Süper Lig ekipleriyle anılmaya başladı. Geçtiğimiz sezonu Kuşadasıspor'da geçiren genç savunmacının TSC Backa Topola'nın hedefleri arasında yer aldığı ve Sırbistan'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Beşiktaş altyapısından yetiştikten sonra önce Sırbistan Süper Lig ekiplerinden IMT Novi Beograd'a kiralanan ardından sezonu TFF 3. Lig'de Kuşadasıspor forması ile tamamlayan Aytuğ Batur Kömeç, yeniden Sırbistan ligi ekiplerinin radarına girdi.

Beşiktaş altyapısın yetişen, siyah-beyazlı ekiple Konferans Ligi'nde de boy gösteren 20 yaşındaki stoper Aytuğ Batur Kömeç, geçtiğimiz sezonu TFF 3. Lig'de Kuşadasıspor forması ile tamamladı. Devre arasında Aydın ekibine katılan genç savunmacı, 3. Lig'de sezonun sona ermesinin ardından çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. 20 yaşındaki savunmacının adı yeniden Sırbistan Süper Lig ekipleriyle anılmaya başladı.

Sırbistan Süper Ligi'nde şampiyonluk turunda mücadele eden TSC Backa Topola, genç savunmacıyı gelecek sezon için kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan Aytuğ Batur Kömeç'in de Sırbistan'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Trendyol 1. Lig'den bazı takımların da 2004 doğumlu savunmacının durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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